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الحاجة أنيسة.. صاحبة الابتسامة الساحرة والصورة الأشهر لفرحة الحجاج

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:01 ص
الحاجة أنيسة.. صاحبة الابتسامة الساحرة والصورة الأشهر لفرحة الحجاج
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أية حمروشي
 
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أظهر مقطع فيديو، حاجة أفغانية تدعى ” أنيسة ” وهي تبتسم فرحة بوصولها إلى مستشفيات مشعر عرفة بمكة المكرمة.

وعكست الابتسامة، فرحة تحقيق الأمل بتمكينها من أداء فريضة الحج؛ حيث تم تفويجها عبر الإسعاف الجوي من مهبط مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة.


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