ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدون الطهي الشهير محمد الأنصاري: هدفي الوصول للعالمية

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:49 ص
مدون الطهي الشهير محمد الأنصاري: هدفي الوصول للعالمية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أيام قليلة تفصلنا على انطلاقة برنامج "خليجي بالمصري"، والمقرر عرضه على إحدى الشاشات المصرية والأخرى خليجية فى نفس التوقيت لمدون الطهي الشهير والمصور محمد الأنصاري، وذلك عقب الانتهاء من مراحل مونتاج الحلقات الأولى منه.

 

ومن جانبه أعرب "الأنصاري" عن سعادته بخوض تلك التجربة، كونها الأولى من نوعها فى تقديم أشهى وصفات الأكل الخليجية وتقديمها للجمهور المصري والعربي فى الشرق الأوسط.

 

وأضاف بأن هدفه من هذا البرنامج هو الوصول للعالمية بتقديم الكثير من الآكلات المميزة لكل بلد، وتقديمها بطرق كثيرة تناسب كل مجتمع.

 

ومن المقرر انطلاق البرنامج بواقع حلقة أسبوعيًا، ويتجول محمد الأنصاري من خلال برنامجه في أشهر وصفات الأكلات العربية والعالمية وتقديمها بطرق بسيطة للمشاهد المصري.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي