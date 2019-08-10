مدون الطهي الشهير محمد الأنصاري: هدفي الوصول للعالمية

أيام قليلة تفصلنا على انطلاقة برنامج "خليجي بالمصري"، والمقرر عرضه على إحدى الشاشات المصرية والأخرى خليجية فى نفس التوقيت لمدون الطهي الشهير والمصور محمد الأنصاري، وذلك عقب الانتهاء من مراحل مونتاج الحلقات الأولى منه.

ومن جانبه أعرب "الأنصاري" عن سعادته بخوض تلك التجربة، كونها الأولى من نوعها فى تقديم أشهى وصفات الأكل الخليجية وتقديمها للجمهور المصري والعربي فى الشرق الأوسط.

وأضاف بأن هدفه من هذا البرنامج هو الوصول للعالمية بتقديم الكثير من الآكلات المميزة لكل بلد، وتقديمها بطرق كثيرة تناسب كل مجتمع.

ومن المقرر انطلاق البرنامج بواقع حلقة أسبوعيًا، ويتجول محمد الأنصاري من خلال برنامجه في أشهر وصفات الأكلات العربية والعالمية وتقديمها بطرق بسيطة للمشاهد المصري.