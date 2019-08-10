جهود الأطباء تساعد حاجًا ستينيًا على استكمال نسكه بعد تدهوره صحيًا

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بفضل من الله ثم الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة الصحة، استطاع الحاج حاتم حامد محمود (64) عامًا من العراق إكمال مناسك حجه بعد أن كاد أن يعجز عن ذلك بسب تدهور فجائي لحالته الصحية ليتوجه إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة اكتشف الأطباء في الطوارئ وجود ثقب في الأمعاء وتسريب في التجويف البطني مما يستدعي تدخل جراحي عاجل جدًا.



وسارع الفريق الطبي إلى إجراء عملية عاجلة استغرقت أربع ساعات ونصف تم خلالها إزالة الأجزاء المتضررة وإعادة وصل الأمعاء ليبقى تحت الملاحظة مدة خمسة أيام، بعد ذلك أجريت له عملية تكميلية لتثبيت الأنسجة استغرقت ساعة واحدة، ليغادر بعد 48 ساعة إثر تماثله للشفاء تمامًا وتأكد للجهاز الطبي المتابع لحالته إمكانية استكماله لكافة مناسك الحج.



وأعرب الحاج حاتم حامد عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وإلى جميع العاملين في وزارة الصحة نظير ما وجده من اهتمام ورعاية إنسانية وأخلاقية وطبية، مقدرًا حجم ما يبذل من جهود وعمل جبار يصب في مصلحة الحاج ويوفر للحاج كل ما يمكن من خدمات تعينه على إتمام حجه بكل يسر وسهولة.



