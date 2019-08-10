ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسالة من "الحج والعمرة " بخصوص جداول التفويج

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:45 ص
رسالة من الحج والعمرة بخصوص جداول التفويج
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements
وجهت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، رسالة إرشادية لحجاج بيت الله الحرام.

وقالت الوزارة في رسالتها: ” أخي الحاج، التقيد بمواعيد الجداول المنظمة للتفويج يجنبك مخاطر الزحام والتدافع ”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء حجاج بيت الله، التوافد لمشعر عرفة لقضاء ركن الحج الأعظم.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي