رسالة من "الحج والعمرة " بخصوص جداول التفويج

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وجهت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، رسالة إرشادية لحجاج بيت الله الحرام.



وقالت الوزارة في رسالتها: ” أخي الحاج، التقيد بمواعيد الجداول المنظمة للتفويج يجنبك مخاطر الزحام والتدافع ”.



ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء حجاج بيت الله، التوافد لمشعر عرفة لقضاء ركن الحج الأعظم.



