رسالة من "الحج والعمرة " بخصوص جداول التفويج
السبت 10/أغسطس/2019 - 08:45 ص
أية حمروشي
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وجهت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، رسالة إرشادية لحجاج بيت الله الحرام.
وقالت الوزارة في رسالتها: ” أخي الحاج، التقيد بمواعيد الجداول المنظمة للتفويج يجنبك مخاطر الزحام والتدافع ”.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء حجاج بيت الله، التوافد لمشعر عرفة لقضاء ركن الحج الأعظم.
وقالت الوزارة في رسالتها: ” أخي الحاج، التقيد بمواعيد الجداول المنظمة للتفويج يجنبك مخاطر الزحام والتدافع ”.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء حجاج بيت الله، التوافد لمشعر عرفة لقضاء ركن الحج الأعظم.
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