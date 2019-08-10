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أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة في "ذا فويس"!

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:58 ص
أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة في ذا فويس!
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انطلق تصوير حلقات الموسم الجديد من برنامج ” ذا فويس ” في بيروت، والذي تضم لجنة تحكيم من الفنانين راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي.
 
وتسبّبت الفنانة أحلام في تأخير التصوير خمس ساعات بسبب وصولها متأخرة إلى الاستديو وبالتالي تأخرت في تحضير نفسها رغم وجود زملائها في الوقت المحدد لهم، مما تسبب بانزعاجهم وتذمّرهم من هذا التأخير وفق.

والجدير بالذكر أن أحلام سوف تقيم حفلاً غنائياً يوم 16 أغسطس الجاري بالمملكة.

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