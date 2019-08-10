تعرف على موعد طرح ألبوم مصطفى قمر الجديد "ضحكت ليا" لمصطفى قمر

ومن بين أغاني الألبوم الجديد "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما.

ومؤخرًا طرح المطرب مصطفى قمر، أغنية "س من الناس" ضمن أغانى ألبوم الجديد المقرر أن يتم طرحه قريبًا.





"س من الناس" من كلمات تامر حسين، و ألحان رامى جمال، وتوزيع توما.



