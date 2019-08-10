تعرف على موعد طرح ألبوم مصطفى قمر الجديد "ضحكت ليا" لمصطفى قمر
السبت 10/أغسطس/2019 - 07:33 ص
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أعلن الفنان مصطفى قمر، عن طرح ألبومه الجديد "ضحكت ليا" بالأسواق يوم الأحد الموافق 18 أغسطس.
ومن بين أغاني الألبوم الجديد "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما.
ومؤخرًا طرح المطرب مصطفى قمر، أغنية "س من الناس" ضمن أغانى ألبوم الجديد المقرر أن يتم طرحه قريبًا.
"س من الناس" من كلمات تامر حسين، و ألحان رامى جمال، وتوزيع توما.
وطرح مصطفى قمر، الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وحققت الأغنية عدد مشاهدات لا بأس بعد مرور أكثر من أسبوع على طرحها، حيث تجاوز عدد مشاهداتها 534,706 مشاهدة.
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