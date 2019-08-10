كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج!





خلعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة خاتم الزواج على الهواء مباشرة لتثبت أنه لا يزال بحوزتها وتنفى بطريقة عملية شائعة الطلاق من رجل الأعمال وليد مصطفى التي انطلقت فور وصولها إلى تونس، مؤكدة أنها ملت من نفي هذه الشائعة، وستظل تؤكد أنها مستقرة بحياتها مع زوجها وابنتها تالا.





كارول أبدت صدمتها من تجدد الحديث عن انفصالها فور وصولها إلى تونس، وقالت في حديث مباشر مع إذاعة Mosaique FM التونسية، أنها أطلقت كليب "مطلقة" لتحسم الشائعة التي باتت تتكرر بصفة دورية، وأصدرت عدة تصريحات سابقا أكدت أنها تعيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى وابنتها الوحيدة تالا.





أشارت كارول إلي سعادتها في العاصمة المصرية القاهرة بعدما كونت صداقات حقيقية مع الثلاثي الهام شاهين ويسرا وليلى علوي، وقالت: العلاقة بيننا باتت أكبر من الصداقة ولها بعد عائلي، وغالبا ما نقضي سهرات عائلية في منازلنا.









وأبدت كارول اعتزازها بصداقتها بالمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، وقالت أنها تقضي معها مؤخرا الكثير من الأوقات ولكن لا يتم نشر الصور والتفاصيل عبر السوشيال ميديا، لأن ماجدة الرومي تفضل البقاء بعيدا.





يذكر أن كارول سماحة سماحة أشارت سابقا خلال لقائها ببرنامج عايشة شو، الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، عبر فضائية النهار، إلي أنها لم تقدم على الزواج مبكرًا لكونها تحب الحرية، لكنها بعد الزواج اعتادت على المشاركة، لافتة إلى أنه بالرغم من غيرة زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، الشديدة عليها، إلا أنه يجيد التعامل معها ولم يشعرها أبدًا بالضيق.





وأشادت بقدرة زوجها على التعامل مع شخصيتها وكذلك نجوميتها، قائلة: ليس سهلا أن يتزوج أحدهم امرأة فنانة أو تحت الأضواء ومشهورة، ولو كنت رجلًا لن أختر أبدا زوجة كهذه.







