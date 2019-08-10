نجم باريس سان جيرمان بديل بوجبا في ريال مدريد

ذكر الصحفي الإسباني إيدو بيدال المختص بأخبار ريال مدريد أن ريال مدريد حدد البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بديلاً لبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.



وقال بيدال في تصريحات لإذاعة أوندا سيرو ا لإسبانية: "زيدان لم يطلب وليس له مصلحة بنيمار لكن باعتبار نيمار نجم في السوق وريال مدريد فشل في التعاقد مع بول بوجبا فإن النادي يهتم بوضع البرازيلي".



وأضاف: "لم يكن هناك أي تفاوض حتى الآن ولكن نيمار هو نجم متاح في السوق".