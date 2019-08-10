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نجم باريس سان جيرمان بديل بوجبا في ريال مدريد

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:03 ص
نجم باريس سان جيرمان بديل بوجبا في ريال مدريد
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ريهام عبد المحسن
 
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ذكر الصحفي الإسباني إيدو بيدال المختص بأخبار ريال مدريد أن ريال مدريد حدد البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بديلاً لبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وقال بيدال في تصريحات لإذاعة أوندا سيرو الإسبانية: "زيدان لم يطلب وليس له مصلحة بنيمار لكن باعتبار نيمار نجم في السوق وريال مدريد فشل في التعاقد مع بول بوجبا فإن النادي يهتم بوضع البرازيلي".

وأضاف: "لم يكن هناك أي تفاوض حتى الآن ولكن نيمار هو نجم متاح في السوق".

وعن بوجبا، اختتم بيدال تصريحاته قائلاً : "في ريال مدريد، يدركون أن عملية بوجبا أصبحت مستحيلة ما لم يطلب اللاعب طلب النقل لكنه أبعد من أي وقت مضى عن الانتقال للريال".
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