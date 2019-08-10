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كوتينيو ورقة برشلونة الرابحة للرد على ريال مدريد

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:01 ص
كوتينيو ورقة برشلونة الرابحة للرد على ريال مدريد
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يستعد لعمل هجمة مرتدة في عملية نيمار، حيث تمكن مسئولو برشلونة من استيعاب صراع ريال مدريد على نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان ويستعدون لعمل هجوم جديد.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة طلب من نيمار التمهل وانتظار الهجوم الأخير وأن بارتوميو رئيس البرسا سيوجه ضربة قوية في العملية وإلا سيتوجب عليه شرح لماذا فشل في التعاقد مع نيمار.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الهجمة المرتدة من برشلونة في عملية نيمار يتضمن كوتينيو ولاعبين آخرين في الصفقة من أجل فتح المفاوضات مع باريس سان جيرمان الذي أوقف كل شيء مع النادي الكتالوني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يراهن على رغبة نيمار القوية باللعب مع ميسي في الكامب نو ولكن الأهم بالنسبة لنيمار هو الرحيل من PSG في الوقت الحالي.
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