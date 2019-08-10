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لقاء ياسمين عبد العزيز في "معكم منى الشاذلي" الأكثر رواجا بيوتيوب

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:49 ص
لقاء ياسمين عبد العزيز في معكم منى الشاذلي الأكثر رواجا بيوتيوب
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احتلت حلقة النجمة ياسمين في برنامج "معكم منى الشاذلي" المركز الأول بقائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.

وتحدثت ياسمين، عن العديد من تفاصيل حياتها، وتتطرق إلى طلاقها للمرة الأولى، حيث أكدت أنها لم تعلن عن الانفصال سوى بعد مرور عام كامل على وقوعه، وذلك بعد حدوث بعض الأمور التي استوجبت الإعلان عن الانفصال.

وأشارت إلى كونها لم ترغب في الإعلان عن الأمر لحظة وقوعه حتى لا تحدث ضجة وقتها ويتم تسليط الأضواء عليها، في ظل انشغالها بتربية أبنائها وتقديم الأعمال الفنية.




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