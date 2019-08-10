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نيمار يستفز باريس سان جيرمان بتصريحات نارية

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:25 ص
نيمار يستفز باريس سان جيرمان بتصريحات نارية
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ريهام عبد المحسن
 
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واصل البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا نجم باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي استفزازه لناديه الفرنسي لإجباره عن الاستغناء عنه بالحديث عن ال​ريمونتادا​ التاريخية الذي حققها برفقة ​برشلونة​ الإسباني على ناديه الحالي.

وقال نيمار في تصريحات لشبكة دازن:"اثنين من أصدقائي قالا أن سان جيرمان فريق قوي للغاية وأنهم بالفعل تجاوزوا برشلونة ومروا من دور الـ ١٦ لكنني أوقفتهم".

وأضاف:"قلت لهم أننا سنعكس هذا الموقف ونحقق الفوز في المباراة وأعدكم بتسجيل هدفين".

واختتم نيمار تصريحاته قائلاً:"تدربنا جيداً للمباراة والجميع كان متحمس لقب الطاولة على سان جيرمان لكن رغم ذلك عرفنا أن الأمر صعب".
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