نيمار يستفز باريس سان جيرمان بتصريحات نارية
السبت 10/أغسطس/2019 - 06:25 ص
ريهام عبد المحسن
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واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي استفزازه لناديه الفرنسي لإجباره عن الاستغناء عنه بالحديث عن الريمونتادا التاريخية الذي حققها برفقة برشلونة الإسباني على ناديه الحالي.
وقال نيمار في تصريحات لشبكة دازن:"اثنين من أصدقائي قالا أن سان جيرمان فريق قوي للغاية وأنهم بالفعل تجاوزوا برشلونة ومروا من دور الـ ١٦ لكنني أوقفتهم".
وأضاف:"قلت لهم أننا سنعكس هذا الموقف ونحقق الفوز في المباراة وأعدكم بتسجيل هدفين".
واختتم نيمار تصريحاته قائلاً:"تدربنا جيداً للمباراة والجميع كان متحمس لقب الطاولة على سان جيرمان لكن رغم ذلك عرفنا أن الأمر صعب".
وقال نيمار في تصريحات لشبكة دازن:"اثنين من أصدقائي قالا أن سان جيرمان فريق قوي للغاية وأنهم بالفعل تجاوزوا برشلونة ومروا من دور الـ ١٦ لكنني أوقفتهم".
وأضاف:"قلت لهم أننا سنعكس هذا الموقف ونحقق الفوز في المباراة وأعدكم بتسجيل هدفين".
واختتم نيمار تصريحاته قائلاً:"تدربنا جيداً للمباراة والجميع كان متحمس لقب الطاولة على سان جيرمان لكن رغم ذلك عرفنا أن الأمر صعب".
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