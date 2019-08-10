نيمار يستفز باريس سان جيرمان بتصريحات نارية

واصل البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا نجم باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي استفزازه لناديه الفرنسي لإجباره عن الاستغناء عنه بالحديث عن ال​ريمونتادا​ التاريخية الذي حققها برفقة ​برشلونة​ الإسباني على ناديه الحالي.



وقال نيمار في تصريحات لشبكة دازن:"اثنين من أصدقائي قالا أن سان جيرمان فريق قوي للغاية وأنهم بالفعل تجاوزوا برشلونة ومروا من دور الـ ١٦ لكنني أوقفتهم".