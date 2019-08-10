مفاجأة.. باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ​باريس سان جيرمان​ جدّد اهتمامه ب​ضم باولو ديبالا​ نجم يوفنتوس الإيطالي بعد فشل انتقاله إلى توتنهام قبل غلق سوق الإنتقالات في إنجلترا.



وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأنّ PSG عر ض على ديبالا صاحب الـ25 عاما عقدا مدّته خمس مواسم والحصول على راتب يبلغ 12 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى مبلغ 15 مليون يورو لوكيل أعماله كعمولة.