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رئيس نابولي يسخر من صفقة مانشستر يونايتد

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:19 ص
رئيس نابولي يسخر من صفقة مانشستر يونايتد
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ريهام عبد المحسن
 
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سخر ​أوريليو دي لورينتس​ رئيس نابولي من المبلغ الذي دفعه ​مانشستر يونايتد​ للتعاقد مع ​هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي​ مقابل 93 مليون يورو ليصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وقال دي لورينتس في تصريحات أبرزها موقع جول الإيطالي: "صفقة ماجواير دليل على التفوق الإقتصادي الهائل الذي تتمتع به الأندية في إنجلترا مقارنة بالأندية الإيطالية والفرنسية والإسبانية، النادي الذي يملك ميزانية تصل إلى 800 مليون يورو من الطبيعي أن يصرف 93 مليون يورو لضم لاعب".

واختتم دي لورينتس تصريحاته قائلاً : " ماجواير سعره 93 مليون يورو؟ بالنسبة لي لن أشتريه أكثر من 30 إلى 35 مليون، إذا كان سعره بهذا الرقم الهائل فإن خاليدو كوليبالي يساوي 250 مليون يورو".
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