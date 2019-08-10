الوافدون الجدد ينتظمون في تدريبات الإسماعيلي

قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أن الوافدين الجديدين إبراهيم أبو اليزيد ومحمد حمدى زكى سينتظمان فى التدريبات خلال المعسكر المغلق بمدينة السادس من أكتوبر.





ويخوض الفريق معسكر خارج المحافظة ينطلق يوم الأربعاء المقبل وينتهى يوم 24 أغسطس الجارى ويتخلله سلسلة مباريات ودية.





وأكمل حديثه :”همام طارق صانع الألعاب العراقى الدولى لم يتحدد موعد موعدته بعد”.



