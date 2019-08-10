رونالدو يخطط لضم نجم ريال مدريد إلى يوفنتوس



يخطط البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي مع إدارة فريقه لضم فيدي فالفيردي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال الفترة المقبلة من الميركاتو الجاري.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة دون بالون، إن رونالدو أبلغ إدارة فريقه الإيطالي بضرورة ضم فالفيردي، خاصة وأنه لن ينال فرصته كاسأسي في الريال.