ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نيمار يعطي الضوء الأخضر لمسئولي برشلونة

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:23 ص
نيمار يعطي الضوء الأخضر لمسئولي برشلونة
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

أعطى اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الضوء الأخضر لإدارة الفريق الباريسي، وذلك من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن نيمار يريد الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، ولا يريد استكمال عقده مع الفريق الفرنسي.


ويرفض نيمار خوض المباراة الأولى مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وأبلغ المسئولين في الفريق أنه يريد فترة للاستعداد بشكل جيد.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي