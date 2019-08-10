نيمار يعطي الضوء الأخضر لمسئولي برشلونة



أعطى اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الضوء الأخضر لإدارة الفريق الباريسي، وذلك من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن نيمار يريد الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، ولا يريد استكمال عقده مع الفريق الفرنسي.