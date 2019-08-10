"من غير ما أحكيلك" لتامر عاشور تنجح في حصد مشاهدات الجمهور (فيديو)







ألبوم "أيا" يضم 12 أغنية هى "أيام"، "حبيبى انت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة"، واستطاعت أغنية "قولولو سماح" التواجد فى قائمة "تريند" يوتيوب طوال الأسبوع.



طرح الفنان تامر عاشور، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "من غير ما أحكيلك"، عبر قناته الخاصة يموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 372,908 مشاهدة فقط في أقل من 48 ساعة فقط منذ طرحها بقناة تامر عاشور، بيوتيوب.أغنيته "من غير ما أحكيلك" من ألبومه الأخير "أيام"، وهى من كلمات جمال الخولى وألحان محمد النادى، وتوزيع نابلسى.