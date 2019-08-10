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الرئيس الموريتاني يمنح حكومته كافة الصلاحيات لانجاح برنامجه الانتخابى

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:42 ص
الرئيس الموريتاني يمنح حكومته كافة الصلاحيات لانجاح برنامجه الانتخابى
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني
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أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، أنه سيمنح حكومة الكفاءات ، التى كلفها بالعمل على تنفيذ برنامجه الانتخابى ، كافة الصلاحيات والإمكانيات المناسبة.

وذكر بيان رسمي صدر مساء الجمعة، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى ، أن الوزراء ينتظر منهم أن يبلوا بلاء حسنا في تحقيق الأهداف المرجوة، وهو ما يقتضى منهم بوجه خاص أن يسهروا على إرساء إدارة فعالة وتسيير عصري مرتكز على النتائج.

وجدد الرئيس الموريتانى ، خلال الإجتماع الأول للحكومة الموريتانية، التزامه بتحقيق تعهداته التي نالت ثقة غالبية الموريتانيين خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت فى يونيو الماضي.

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات إلى الحكومة بالعمل على وضع الاستراتيجيات وخطط العمل الملائمة لهذا الغرض.

وحث الحكومة على المبادرة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق تحسن سريع وملموس فى ظروف معيشة المواطنين، وخاصة فى القطاعات الحيوية الأكثر مساسا بالحياة اليومية للمواطنين ذوى الدخل المحدود.
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