أزمة أحداث عنف الجبل فى لبنان تنفرج بمصالحة مفاجئة

انفرجت أزمة أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخرا في جبل لبنان وأخذت طابعا دمويا، وما خلفته من تداعيات وانقسامات سياسية هي الأعنف والأكثر خطورة على البلاد منذ تشكيل الحكومة اللبنانية في 31 يناير الماضي.



