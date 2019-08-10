موعد مباراة أستون فيلا (تريزيجيه) وتوتنهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة



يخوض نادي أستون فيلا مباراة من العيار الثقيل ضد توتنهام مساء اليوم السبت 10/8/2019 ويأتي ذلك في إطار المباراة التي ستجمع بينهما في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتا

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وتنطلق مباراة أستون فيلا وتوتنهام على ملعب "هوتسبر" اليوم السبت في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:30 بتوقيت دولة الإمارات.





وستكون تلك المباراة هي الظهور الأول الرسمي للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه بقميص أستون فيلا بعد الانضمام للفريق هذا الصيف قادماَ من الدوري التركي، كما يلعب في نفس الفريق ظهير أيمن منتخب مصر أحمد المحمدي.