موعد مباراة أستون فيلا (تريزيجيه) وتوتنهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة
السبت 10/أغسطس/2019 - 03:02 ص
مني العوضي
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يخوض نادي أستون فيلا مباراة من العيار الثقيل ضد توتنهام مساء اليوم السبت 10/8/2019 ويأتي ذلك في إطار المباراة التي ستجمع بينهما في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.
وتنطلق مباراة أستون فيلا وتوتنهام على ملعب "هوتسبر" اليوم السبت في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:30 بتوقيت دولة الإمارات.
وستكون تلك المباراة هي الظهور الأول الرسمي للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه بقميص أستون فيلا بعد الانضمام للفريق هذا الصيف قادماَ من الدوري التركي، كما يلعب في نفس الفريق ظهير أيمن منتخب مصر أحمد المحمدي.
وستذاع مباراة توتنهام مع أستون فيلا بالدوري الانجليزي عبر قناة بي إن سبورت 2 بصوت المعلق حسن العيدروس، ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المواجهة عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر مجاناً.
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