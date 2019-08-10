هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟





بات من المؤكد أن الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم هي جزء رئيسي من خطة شركة " الصباح إخوان" لكل موسم درامي إذ أنها ابنة الشركة كما يؤكد المنتج صادق الصباح في كل ظهور إعلامي له.





ومن المؤكد أنّ موسم رمضان 2020 سيشهد حضور نادين في المنافسة من خلال عمل تنتجه الشركة ولكن لم تتضح ملامحه بعد، فيما لم تعلن الشركة المنتجة أية تفاصيل أخرى.





وبحسب المعلومات" فإن تجربة نادين في مسلسل " خمسة ونص " قد تتكرر ولكن هذه المرة برفقة الممثّل السوري قصي خولي حيث تدور أحاديث حول هذه الثنائية لتكون حاضرة في موسم 2020





وبحسب المعلومات أيضاً فإن القرار النهائي لم يحسم بعد والأمر قيد التداول بانتظار الأيام المقبلة وتطوّر النص الدرامي الذي سيكون على الأرجح من إخراج فيليب أسمر الذي أخرج مسلسل " خمسة ونص " في موسم 2019 .















