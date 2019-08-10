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تركي آل الشيخ يعزي لاعب الأهلي في وفاة والده

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:15 ص
تركي آل الشيخ يعزي لاعب الأهلي في وفاة والده
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محمد أيمن
 
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قدم المستشار تركي آل الشيخ مالك رئيس نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية خالص التعازي في وفاة والد صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.


وكتب مالك نادي ألمريا الجديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك " خالص التعازي ل الكابتن صلاح محسن في وفاة والده ... عظم الله اجرك "


والجدير بالذكر ان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في المارد الأحمر قد منح اللاعب راحة من التدريبات من أجل حضور واجب العزاء.
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