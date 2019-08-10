فيديو كليب محمود العسيلي الجديد يسجل أكثر من نصف مليون مشاهدة (فيديو)





تصدر فيديو كليب أغنية "إنتي وأنا" للفنان محمود العسيلي، "تريند" قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب "، وذلك بعد طرحه بأقل من 48 ساعة.





وحقق الكليب عدد مشاهدات قياسي حيث حقق أكثر من نصف مشاهدة.



