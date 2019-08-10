شاهد.. غادة والي وسحر نصر وهالة السعيد بإطلالات صيفية في حفل جينيفر لوبيز

نشرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة تجمعها مع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بملابس بيضاء غلب عليها البساطة، وذلك خلال حفل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة.













وكتبت وزيرة الاستثمار: مع الوزيرة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال حضور حفل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة".





وتابعت "مدينة العلمين الجديدة هي مدينة متكاملة، بها مشروعات سكنية، وجامعات، ومدينة للثقافة والفنون، ومشروعات سياحية وترفيهية، وابراج عملاقة".





ويعتبر حفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز، ضمن جولتها الغنائية "it’s my party tour " حول العالم، حيث إنها تحتفل بعيد ميلادها الـ50 في مصر.





وكشف مصدر من داخل الشركة المنظمة للحفل، عن تقاضي النجمة العالمية جينيفر لوبيز، 200 ألف دولار نظير قيامها بإحياء الحفل بمصر، خاصة أنها تعد المرة الأولى التي تحيي فيها النجمة العالمية حفلا غنائيا استعراضيًا بمصر.



