سواريز يمنح جريزمان روشتة التألق مع برشلونة



قدم الأوراجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بعض النصائح إلى زميله الفرنسي أنطوان جريزمان الوافد الجديد من أتليتكو مدريد، الصيف الجاري.





وأكد سواريز عقب مباراة الفريق أمام نابولي الودية، أن جريرزمان سيصنع شئيا هاما مع برشلونة مستقبلا.





وأضاف، "من الواضح أنه يجب على جريزمان، التكيف مع أسلوب برشلونة في اللعب، وهذا أمراً ليس سهلاً".