مفاجأة.. جماهير الريال ترفض التعاقد مع نيمار



رفض عدد كبير من جماهير نادى ريال مدريد التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقامت صحيفة "آس" الإسبانية بإجراء إستفتاء حول موافقة جماهير ريال مدريد على تعاقد فريقها مع نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.