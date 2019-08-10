مفاجأة.. جماهير الريال ترفض التعاقد مع نيمار
السبت 10/أغسطس/2019 - 01:33 ص
محمد جمال
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رفض عدد كبير من جماهير نادى ريال مدريد التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وقامت صحيفة "آس" الإسبانية بإجراء إستفتاء حول موافقة جماهير ريال مدريد على تعاقد فريقها مع نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وجائت نتيجة الإستفتاء برفض جماهير الملكى ضم لاعب برشلونة السابق بنسبة 60 ٪ بينما هناك 40 ٪ يوافقوا على التعاقد مع اللاعب وقد شارك فى الإستفتاء أكثر من 120 ألف شخص
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