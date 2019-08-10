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ديبالا على أعتاب الرحيل من يوفنتوس

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:29 ص
ديبالا على أعتاب الرحيل من يوفنتوس
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أحمد عصام
 
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اقترب الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي من الرحيل عن صفوف فريقه، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.


وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة الميرور، إن يوفنتوس وضع ديبالا في القائمة السوداء، بعد رفضه الرحيل إلى الدوري الانجليزي في الفترة الأخيرة.


وكان فريق يوفنتوس قد وافق على رحيل ديبالا إلى فريق مانشستر يونايتد، ولكن لم يتم الاتفاق بين النادي الإنجليزي واللاعب الأرجنتيني.


يذكر أن فترة الإنتقالات الصيفية قد انتهت في انجلترا بالأمس وذلك قبل نهاية الدوري بساعات قليلة.
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