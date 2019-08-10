تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة للمواهب الشابة!





أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجأة لجميع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أطلق مسابقة لاكتشاف المواهب.





وكتب علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سأطلق يوم الخميس القادم مسابقة لكتشاف أصوات شابه في كل الوطن العربي وسأقدم لها الدعم... أنتظرونا".