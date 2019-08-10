تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة للمواهب الشابة!
السبت 10/أغسطس/2019 - 01:21 ص
يارا أحمد
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجأة لجميع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أطلق مسابقة لاكتشاف المواهب.
وكتب علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سأطلق يوم الخميس القادم مسابقة لكتشاف أصوات شابه في كل الوطن العربي وسأقدم لها الدعم... أنتظرونا".
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