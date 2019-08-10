ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة للمواهب الشابة!

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:21 ص
تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة للمواهب الشابة!
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجأة لجميع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أطلق مسابقة لاكتشاف المواهب.

وكتب علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سأطلق يوم الخميس القادم مسابقة لكتشاف أصوات شابه في كل الوطن العربي وسأقدم لها الدعم... أنتظرونا".

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي