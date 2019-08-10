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أيمن بهجت قمر ينعي وفاة طليقة أحمد السعدني بهذه الكلمات!

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:00 ص
أيمن بهجت قمر ينعي وفاة طليقة أحمد السعدني بهذه الكلمات!
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يارا أحمد
 
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نعى الشاعر أيمن بهجت قمر، وفاة طليقة الفنان أحمد السعدني، وأم ابنائه، مؤكدًا أنه يعتبر "السعدني" صديقه وشقيقه.

وكت أيمن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خالص العزاء لصديقي وأخويا احمد السعدني في وفاة ام أولاده الفاتحة".

يذكر أن طليقة أحمد السعدني، توفت مساء أمس وذلك إثر أزمة قلبية، فيما من المقرر أن يقام العزاء خلال الفترة المقبلة.
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