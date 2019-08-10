ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نيمار يحدد راتبًا ضخمًا للانضمام إلى ريال مدريد

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:07 ص
نيمار يحدد راتبًا ضخمًا للانضمام إلى ريال مدريد
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
كشف تقارير صحافية إسبانية، عن الراتب الذي حدده البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال خافي هيراز بإذاعة "كادينا سيرو" الإسبانية أن باريس سان جيرمان يريد البيع وريال مدريد يريد الشراء، هناك علاقة قوية بين الناديين ولكن العملية مُعقدة.

وأضاف نيمار لا يمانع من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد ولكنه يطلب 26 مليون يورو مراتب سنوي مع الفريق الملكي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي