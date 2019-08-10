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هل يدفع رونالدو يوفنتوس نحو صفقة الأنفاس الأخيرة؟

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:04 ص
هل يدفع رونالدو يوفنتوس نحو صفقة الأنفاس الأخيرة؟
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أسامة عواد
 
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زعمت تقارير إعلامية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قد يدفع فريقه نحو التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت التقارير بأن رونالدو يزيد توجيه ضربة قاضية إلى برشلونة وريال مدريد اللذان يريدان ضم اللاعب البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتشير التقازير الصحفية الأخيرة بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نيمار أقرب للانتقال إلى صفوف ريال مدريد، في ظل رغبة الفريق الباريسي في عدم بيع اللاعب إلى برشلونة.
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