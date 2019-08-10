هل يدفع رونالدو يوفنتوس نحو صفقة الأنفاس الأخيرة؟

زعمت تقارير إعلامية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قد يدفع فريقه نحو التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

زعمت تقارير إعلامية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قد يدفع فريقه نحو التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.