"نكتة بايخة" تحقق عدد مشاهدات قياسي (فيديو)





طرحت الفنانة أصالة نصري، أحدث أغانيها "نكتة بايخة"من ألبومها الجديد "في قربك" المرتقب.





وتخطت مشاهدات الأغنية حتى الآن حاجز المليون ونصف المليون، مشاهدة منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في 7 أغسطس الجاري.





كانت "أصالة" دعت جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، لترقب طرح الأغنية.







