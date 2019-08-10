"نكتة بايخة" تحقق عدد مشاهدات قياسي (فيديو)
السبت 10/أغسطس/2019 - 12:47 ص
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طرحت الفنانة أصالة نصري، أحدث أغانيها "نكتة بايخة"من ألبومها الجديد "في قربك" المرتقب.
وتخطت مشاهدات الأغنية حتى الآن حاجز المليون ونصف المليون، مشاهدة منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في 7 أغسطس الجاري.
كانت "أصالة" دعت جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، لترقب طرح الأغنية.
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