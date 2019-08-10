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صحفي إسباني: هذا ما يريده نيمار

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:52 ص
صحفي إسباني: هذا ما يريده نيمار
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علي شحاتة
 
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أكد فرناندو كالاس الكاتب الصحفي في آس الإسبانية أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لا يهمه الانتقال الى برشلونة بقدر ما يهمه الخروج من قلعة باريس سان جير مان خلال المريكاتو الحالي. 

وقال كالاس في تقرير صحفي:  نيمار قال اريد ترك باريس سان جيرمان وليس اريد الذهاب لبرشلونة. هو يريد برشلونة او ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد دخل في صراع المفاوضات أمام برشلونة لخطف نيمار الذي لم يبدي أي إعتراض على الانتقال للنادي الملكي الغريم الأزلي لبرشلونة فريق نيمار السابق. 
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