3 نجمات شهيرات يؤدين مناسك الحج (صورة)

سافرت النجمتان المصريتان يسرا وإلهام شاهين، وبصحبتهما الإعلامية البارزة، هالة سرحان، إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وتؤدي يسرا الحج نيابة عن والدتها، التي فارقت الحياة منذ أيام قليلة، ورافقتها النجمة إلهام شاهين، التي أعلنت هي الأخرى عن رغبتها في أداء الفريضة، وأيضا نيابة عن والدتها.



