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3 نجمات شهيرات يؤدين مناسك الحج (صورة)

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:28 ص
3 نجمات شهيرات يؤدين مناسك الحج (صورة)
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وكالات
 
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سافرت النجمتان المصريتان يسرا وإلهام شاهين، وبصحبتهما الإعلامية البارزة، هالة سرحان، إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وتؤدي يسرا الحج نيابة عن والدتها، التي فارقت الحياة منذ أيام قليلة، ورافقتها النجمة إلهام شاهين، التي أعلنت هي الأخرى عن رغبتها في أداء الفريضة، وأيضا نيابة عن والدتها.

ومن المقرر أن تعود النجمتان يسرا وإلهام شاهين، ومعهما الإعلامية هالة سرحان إلى القاهرة الثلاثاء المقبل.


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