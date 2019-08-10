ممدوح عبد الحي : المواجهات الودية سلاح كوكاكولا لتحقيق الإنسجام

قرر ممدوح عبد الحى المدير الفنى لكوكاكولا منح لاعبى الفريق الاول راحة لمدة 4 ايام بسبب عيد الاضحى المبارك ان يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل .

وكان الفريق قد خاض حتى الآن ثلاثة مباريات ودية منذ بداية الاعداد للموسم الجديد والتى انطلقت 20 يوليو الماضى حيث فاز الفريق على فريق ايروسبورت بأربعة اهداف نظيفة وعلى المقاولات بثلاثة أهداف لهدفف، وحلوان العام بستة اهداف مقابل هدف .

ومن جانبه أكد ممدوح عبد الحى المدير الفنى للفريق أن فترة الاعداد تسير بشكل متميز نحو الافضل، مؤكدا أن الهدف من البداية الاولى لفترة الاعداد هو زيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى، وذلك من خلال المباريات الودية الاولى .





وأشار عبد الحى ان الفترة المقبلة ستشهد إقامة العديد من المباريات الودية القوية مع أنديه الممتاز والقسم الثاني، حيث سيلعب الفريق مع الاسماعيلى 20 أغسطس المقبل ثم مع الداخلية .





وأضاف المدير الفنى أن مجلس ادارة كوكاكولا برئاسة المهندس مجدى اسماعيل يحرص دائما على متابعة كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق، ويوفر كافة سبل الدعم، من أجل الوقوف خلف الفريق لرفع معنويات اللاعبين، ومساندتهم وتذليل الصعوبات.