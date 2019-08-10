"الزراعة" لـ المواطنين: اذبحوا الأضاحي في المجازر حتى تحصلوا على رعاية طبية

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نصح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، المواطنين بذبح الأضاحي في المجازر حتى تخضع لرعاية بيطرية، وكشف الأطباء البيطريين.



وأشار القرش، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه لا تهاون في صحة الإنساان، حيث أن كل الأمراض التي تصيب الإنسان مرتبطة بالحيوان، موضحًا أن هناك عدد كافي من الأطباء البيطريين في المجازر.



وحذر من تناول الكبد الذي به نقط بيضاء، منوهًا بأنه يجب فتح الكبد 3 فتحات بالسكين للتأكد من سلامته.

