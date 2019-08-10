من الأحق بقائمة المنقولات في حالة الخلع؟.. عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح

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قال الشيخ عبدالغني الهندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلاقة بين الزوج والزوجة قائمة على المودة والرحمة، مشيرًا إلى أن الأسر المصرية تعاني من خلل في منظومة القيم.



وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة أنه للأسف أن الإعلام وغيره يسلط الضوء على نماذج غير حضارية ولا إنسانية، ولا نركز على الجانب الذي يبني المجتمع والأسر.



وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن الطلاق والانفصال شرع أيضا لمصلحة الأسرة؛ لأن هناك ضرر أكبر سيقع على الأسرة بسبب استحالة العشرة.



وحول من الأحق بقائمة المنقولات في حالة الخلع قال: "قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشرع يضمن العلاقة بين الرجل والمرأة في حالة الطلاق وينظر في النزاعات"، لافتا إلى أن هناك تعديل في قانون الأحوال الشخصية.

