ادارة مدريد تنتظر موافقة زيدان على بديل بوجبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن إداة ريال مدريد تنتظر موافقة زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق من أجل التعاقد مع لاعب وسط جديد بعد توقف صفقة الدولى الفرنسي بول بوجبا لتدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن غلق فترة الإنتقالات الصيفية فى إنجلترا قد صعب مهمة ريال مدريد فى التعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا.





وأشارت الصحيفة أن على ريال مدريد دفع 170 مليون يورو من أجل التعاقد مع بوجبا.



