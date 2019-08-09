الزراعة: رفعنا درجة الاستعداد لعيد الأضحى للدرجة القصوى
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:57 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى إلى الدرجة القصوى، حيث تم منع الاجازات.
وأشار "القرش"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن هناك لجان لمتابعة اللحوم والأضاحي في الشوادر لضبط أي مخلفات، مؤكدا أن هدفهم هو حماية صحة الإنسان، منوهًا بأنه تم ضبط 12 طن من اللحوم الفاسدة في مكان نائي.
وأوضح أن أسعار اللحوم هذا العام أقل من العام الماضي، وهذا بفضل عدة خطوات اتخذتها الوزارة.
وأشار "القرش"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن هناك لجان لمتابعة اللحوم والأضاحي في الشوادر لضبط أي مخلفات، مؤكدا أن هدفهم هو حماية صحة الإنسان، منوهًا بأنه تم ضبط 12 طن من اللحوم الفاسدة في مكان نائي.
وأوضح أن أسعار اللحوم هذا العام أقل من العام الماضي، وهذا بفضل عدة خطوات اتخذتها الوزارة.
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