رئيس بعثة الحج بالتضامن: الحجاج سيقضون غدًا بعرفات قبل نفرتهم للمزدلفة

أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، إن ضيوف الرحمن سيقضون غدا السبت، بعرفات قبل نفرتهم إلى المزدلفة ومنها إلى مشعر منى حيث يقضى ضيوف الرحمن أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر للمتعجلين بمنى.





وأشار إلى تواجد الوعاظ والواعظات مع الحجيج فى تأدية المناسك لتقديم التوعية الدينية لضيوف الرحمن وتوجيه الحجيج نحو أداء المناسك بالشكل الصحيح.



