رئيس بعثة الحج بالتضامن: الحجاج سيقضون غدًا بعرفات قبل نفرتهم للمزدلفة
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:47 م
آيات عامر
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أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، إن ضيوف الرحمن سيقضون غدا السبت، بعرفات قبل نفرتهم إلى المزدلفة ومنها إلى مشعر منى حيث يقضى ضيوف الرحمن أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر للمتعجلين بمنى.
وأشار إلى تواجد الوعاظ والواعظات مع الحجيج فى تأدية المناسك لتقديم التوعية الدينية لضيوف الرحمن وتوجيه الحجيج نحو أداء المناسك بالشكل الصحيح.
وتابع عبدالموجود: أن بعثة حج الجمعيات الأهلية يرافقها ١٣ واعظ منهم لأول مرة ٣ واعظات وأنه يتم حاليا تكثيف ندوات التوعية لضيوف الرحمن حول مناسك الحج أداء المناسك والتوجيهات الدعوية والإرشادات مع التيسير غير المخل على الحجاج وشرح مناسك الحج من الوقوف بعرفات ورمى الجمرات والموجبات التى يجب أن يلتزم به الحج وذلك باسلوب مبسط وشرح وافى للاحكام الخاصة بالحج مع الرد على استفسارات ضيوف الرحمن وأن الواعظات يقمن بدور هام بالإجابة والشرح للسيدات.
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