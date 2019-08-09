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رئيس بعثة الحج بالتضامن: 7 حالات مرضية بغسيل الكلي بين صفوف الحجاج

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:46 م
رئيس بعثة الحج بالتضامن: 7 حالات مرضية بغسيل الكلي بين صفوف الحجاج
أيمن عبد الموجود
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آيات عامر
 
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أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، إن الوزارة أعدت فيديو إرشادي يشرح لضيوف الرحمن المخيمات الخاصة بعرفة ويساعدهم على سهولة وصول كل حاج للمخيم الخاص به، إضافة إلى أن خطة التفويج تتم على مراحل لتفادى الزحام ووفق مسارات محددة. 

وأضاف رئيس بعثة الحج، أنه فيما يخص الحالات المرضية، هناك 7 حالات غسيل كلوى سيتم تصعيدها وقد تم اتخاذ اللازم نحو ضمان الالتزام بالغسيل بانتظام اما باقى الحالات المرضية سيتم تصعيدها بسيارات الإسعاف نظرًا لحالتها الصحية وانه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية والمستشفيات السعودي.

وشهد اليوم الجمعة، تفويج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية إلى عرفات وسط تنسيق كامل مع الجانب السعودى، سيستمر التفويج حتى السادسة من مساء اليوم، من خلال 281 حافلة منهم 12 حافلة احتياطى لمواجهة أى طوارئ.
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