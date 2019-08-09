السكة الحديد: الدفع بـ 6 قطارات مكيفة مميزة إضافية لخدمة ركاب الوجه القبلي
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:46 م
كرستينا عياد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الدفع مجدداً بعدد 6 قطارات مكيفة ومميزة لخدمة ركاب الوجه القبلي زيادة عن القطارات العاملة خلال فترة العيد السابق الاعلان عنها، نظراً للتزايد المستمر والإقبال من الركاب على السفر للوجه القبلي بإستخدام قطارات السكك الحديدية خلال يومي الخميس والجمعة.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن تشغيل 16 قطار مكيف و مميز للوجهين القبلي و البحري و عربات علاوة على القطارات الشغالة بلغت عدد المقاعد بها 318 الف مقعد ، بالاضافة الى تشغيل عدد 6 قطارات مميزة لخدمة أهالى النوبة من الاسكندرية و القاهرة لأسوان بمشغولية أكثر من 130%.
وقد قامت الهيئة بنقل أكثر من 4 مليون راكب خلال الثلاثة أيام الماضية للوجهين القبلي و البحري.
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