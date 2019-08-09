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بتروجت يهزم دجلة بهدفين.. وديا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:29 م
بتروجت يهزم دجلة بهدفين.. وديا
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رأفت أمين
 
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فاز فريق بتروجت على فريق وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم مساء الخميس، على ملعب نادى السكة الحديد، في إطار استعداد الفريقين للموسم المقبل.

 

تقدم فريق بتروجت بهدف جون مانجا في الشوط الأول، وأضاف البنيى باتريك الهدف الثاني لبتروجت، وسجل هدف وادى دجلة التونسي رفيق كابو، ولعب الفريقان اللقاء على 3 أشواط لزيادة اللياقه البدنية.

 

أكد محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجت بأن اللقاء كان تجربة جيدة خوض المباربات الرسمية في الموسم الجديد بالقسم الثاني.

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