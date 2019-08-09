ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأمم المتحدة تعلن عن لقاء مرتقب بين زعيمي شطري قبرص

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:18 م
الأمم المتحدة تعلن عن لقاء مرتقب بين زعيمي شطري قبرص
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

أعلنت الأمم المتحدة، أن زعيمي الشطرين التركي واليوناني في قبرص، مستعدان لعقد اجتماع مع الأمين العام أنطونيو جوتيريس، خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وجاء الإعلان اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام، استيفان دوغريك، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك إن زعيم القبارصة الأتراك، مصطفى أقينجي، التقى الجمعة، زعيم القبارصة الروم، نيكوس أناستاسياديس، في مقر الممثلة الأممية الخاصة لقبرص إليزابيث سبهار في لفكوشا.

وأضاف أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بطريقة مخلصة وبناءة، وناقشا بتعمق المبادئ الأساسية، وقررا مواصلة المشاركة في الجهود الأممية، من أجل عقد مفاوضات منتظمة ذات نتائج تؤدي إلى تسوية.

ولفت دوغريك إلى أن أقينجي وأناستاسياديس أعربا خلال اللقاء عن استعدادهما لعقد اجتماع ثلاثي مع الأمين العام عقب افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل "النظر في كيفية المضي قدما".

Advertisements
المزيد عن: لقاء شطري قبرص زعيمي الأمم المتحدة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي