الأمم المتحدة تعلن عن لقاء مرتقب بين زعيمي شطري قبرص

أعلنت الأمم المتحدة، أن زعيمي الشطرين التركي واليوناني في قبرص، مستعدان لعقد اجتماع مع الأمين العام أنطونيو جوتيريس، خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وجاء الإعلان اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام، استيفان دوغريك، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك إن زعيم القبارصة الأتراك، مصطفى أقينجي، التقى الجمعة، زعيم القبارصة الروم، نيكوس أناستاسياديس، في مقر الممثلة الأممية الخاصة لقبرص إليزابيث سبهار في لفكوشا.

وأضاف أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بطريقة مخلصة وبناءة، وناقشا بتعمق المبادئ الأساسية، وقررا مواصلة المشاركة في الجهود الأممية، من أجل عقد مفاوضات منتظمة ذات نتائج تؤدي إلى تسوية.

ولفت دوغريك إلى أن أقينجي وأناستاسياديس أعربا خلال اللقاء عن استعدادهما لعقد اجتماع ثلاثي مع الأمين العام عقب افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل "النظر في كيفية المضي قدما".