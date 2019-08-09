رئيس جامعة دمنهور يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة لكلية الصيدلة (صور)

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شهد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور حفل تخرج طلاب بكالوريوس صيدلة ٢٠١٩ بحضور الدكتور أحمد زعلوك نقيب صيادلة البحيرة والدكتور على صوان مفوض رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الخريجين وأولياء أمورهم.



وهنأ "صالح" جميع الحضور معربا عن سعادته بتزامن الحفل مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ووجه كلمة شكر وتقدير للطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التواصل مع الكلية من خلال التشجيع على استكمال الدراسات العليا لصقل مهارات الخريجين العلمية والعملية، وقام بتكريم الطلاب أوائل الدفعات "شروق عقدة، محمد جمال" بقسم الصيدلة الإكلينكية، و"زينب محمد، إيمان قدري، وشيماء فهمي" بالصيدلة.



كما أكد رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة تسعي دائما إلي تحقيق أهدافها لرؤية كلية الصيدلة وتعمل على تطويرها من خلال توافر تجهيزات وإنشاءات حديثة ومعامل وتوافر جميع الإمكانيات للطلاب كذلك، وإعداد صيادلة مؤهلين بالمعارف المتخصصة والمهارات المهنية والقيم الأخلاقية المبنية على معايير قياسية.



بالإضافة إلي تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع سوق العمل، وتأسيس ودعم نظام إدارة الجودة الشاملة داخل الكلية، ودعم الدراسات العليا والبحث العلمي واستخدام التقنيات المتطورة في المجالات البحثية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وربط كلية الصيدلة بالمجتمع المحيط بها.