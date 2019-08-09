القليوبية اليوم.. غرفة عمليات بالصحة خلال أيام العيد ومتابعة المجازر..وإحباط محاولة سرقة محتويات مخزن مضبوطات المرور
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:18 م
محمد نبيل
Advertisements
Advertisements
شهدت محافظة القليوبية اليوم الجمعة، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:
إحباط محاولة 4 عاطلين سرقة محتويات مخزن مضبوطات مرور شبرا الخيمة
حيث أحبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، محاولة 4 عاطلين سرقة محتويات مخزن مضبوطات إدارة المرور وقسمي أول وثان شبرا الخيمة بحي شرق شبرا، وجرى القبض على المتهمين متلبسين بسرقة بطاريات توك توك من المخزن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
فني يطعن سائقا بسكين بسبب الخلاف علي رمي المياه بشبرا الخيمة
وطعن فني إلكترونيات سائق بسكين المطبخ بسبب خلافات بينهم على رمي المياه من الشباك بشبرا الخيمة.
صحة القليوبية: غرفة عمليات خلال العيد ومتابعة المجازر وثلاجات حفظ اللحوم 24 ساعة
وقالت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، إنه تم تشكيل غرفة للعمليات الوقائية بالمديرية لمتابعة الموقف الوقائي بالمديرية واتخاذ اللازم حيال ما يطرأ على الموقف الصحي على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الاضحي المبارك، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية برفع درجة الإستنفار لمديرية الصحة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك واستعداد تام لجميع الإدارات الوقائية.
إحباط محاولة 4 عاطلين سرقة محتويات مخزن مضبوطات مرور شبرا الخيمة
حيث أحبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، محاولة 4 عاطلين سرقة محتويات مخزن مضبوطات إدارة المرور وقسمي أول وثان شبرا الخيمة بحي شرق شبرا، وجرى القبض على المتهمين متلبسين بسرقة بطاريات توك توك من المخزن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
فني يطعن سائقا بسكين بسبب الخلاف علي رمي المياه بشبرا الخيمة
وطعن فني إلكترونيات سائق بسكين المطبخ بسبب خلافات بينهم على رمي المياه من الشباك بشبرا الخيمة.
صحة القليوبية: غرفة عمليات خلال العيد ومتابعة المجازر وثلاجات حفظ اللحوم 24 ساعة
وقالت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، إنه تم تشكيل غرفة للعمليات الوقائية بالمديرية لمتابعة الموقف الوقائي بالمديرية واتخاذ اللازم حيال ما يطرأ على الموقف الصحي على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الاضحي المبارك، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية برفع درجة الإستنفار لمديرية الصحة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك واستعداد تام لجميع الإدارات الوقائية.
Advertisements
المزيد عن: مصر عيد الأضحي المبارك اخبار اجازة عيد الأضحي
- أهم أخبار محافظة القليوبية اليوم الأحد 27/8/2017
- أبرز واهم أخبار محافظة القليوبية اليوم الجمعة 10/11/2017
- حبس عاطلين 4 أيام لترويجهم الحشيش في القليوبية
- "صحة القليوبية": رصيدنا من الأمصال والتطعيمات كاف خلال فترة عيد الأضحى
- ننشر استعدادات صحة القليوبية لعيد الفطر المبارك
- القليوبية اليوم: إعلان حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.. وضبط المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من محاسب
- إحباط محاولة 4 عاطلين سرقة محتويات مخزن مضبوطات مرور شبرا الخيمة
- صحة القليوبية: غرفة عمليات خلال العيد ومتابعة المجازر وثلاجات حفظ اللحوم 24 ساعة