القليوبية اليوم.. غرفة عمليات بالصحة خلال أيام العيد ومتابعة المجازر..وإحباط محاولة سرقة محتويات مخزن مضبوطات المرور

شهدت محافظة القليوبية اليوم الجمعة، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:حيث أحبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، محاولة 4 عاطلين سرقة محتويات مخزن مضبوطات إدارة المرور وقسمي أول وثان شبرا الخيمة بحي شرق شبرا، وجرى القبض على المتهمين متلبسين بسرقة بطاريات توك توك من المخزن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وطعن فني إلكترونيات سائق بسكين المطبخ بسبب خلافات بينهم على رمي المياه من الشباك بشبرا الخيمة.وقالت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، إنه تم تشكيل غرفة للعمليات الوقائية بالمديرية لمتابعة الموقف الوقائي بالمديرية واتخاذ اللازم حيال ما يطرأ على الموقف الصحي على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الاضحي المبارك، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية برفع درجة الإستنفار لمديرية الصحة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك واستعداد تام لجميع الإدارات الوقائية.