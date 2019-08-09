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القليوبية اليوم.. غرفة عمليات بالصحة خلال أيام العيد ومتابعة المجازر..وإحباط محاولة سرقة محتويات مخزن مضبوطات المرور

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:18 م
القليوبية اليوم.. غرفة عمليات بالصحة خلال أيام العيد ومتابعة المجازر..وإحباط محاولة سرقة محتويات مخزن مضبوطات المرور
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
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شهدت محافظة القليوبية اليوم الجمعة، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:


إحباط محاولة 4 عاطلين سرقة محتويات مخزن مضبوطات مرور شبرا الخيمة

حيث أحبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، محاولة 4 عاطلين سرقة محتويات مخزن مضبوطات إدارة المرور وقسمي أول وثان شبرا الخيمة بحي شرق شبرا، وجرى القبض على المتهمين متلبسين بسرقة بطاريات توك توك من المخزن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وقالت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، إنه تم تشكيل غرفة للعمليات الوقائية بالمديرية لمتابعة الموقف الوقائي بالمديرية واتخاذ اللازم حيال ما يطرأ على الموقف الصحي على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الاضحي المبارك، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية برفع درجة الإستنفار لمديرية الصحة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك واستعداد تام لجميع الإدارات الوقائية.




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