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أول تعليق من فالفيردي عن ضم نيمار

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:13 م
أول تعليق من فالفيردي عن ضم نيمار
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مني العوضي
 
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تحدث إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة، عن نيمار لاعب باريس سان جيرمان القريب من العودة إلى الدوري الإسباني مجدداً هذا الصيف.

ويلعب نادي برشلونة مع نابولي مساء السبت في المباراة الودية التي تجمعهما قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

وسئل فالفيردي، عن نيمار خلال المؤتمر الصحفي وكانت إجابته: "سنرى ما سيحدث، الإجابة الأسهل هي أنه في فريق آخر وما أعرفه هو أنني المدرب وألعب مع اللاعبين الذين لدي".

وتابع: " لاعبيني هم الذين سأعتمد عليهم غدًا، مبدئياً لا أعرف ماذا سيحدث مع نيمار".

وتابع: "أنا سعيد باللاعبين الذين لديّ، إنهم جميعاً رائعين".

وكان نيمار قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف الحالي وسط مراقبة من مسؤولي برشلونة، بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.

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