ماذا سيحدث اليوم في جلسة النطق بالحكم على قيادات الجماعة الإرهابية في "اقتحام الحدود الشرقية"

من المقرر أن تشهد الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، الحكم في إعادة محاكمة عدد من قيادات جماعة الاخوان المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا في "اقتحام الحدود الشرقية" على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي "متوفي" ومحمد بديع مرشد جماعة الاخوان وآخرين من عناصر حسب الله البناني وحركة حماس الفلسطينية.





يذكر أنه من المتوقع تأجيل جلسة النطق بالحكم إدارياً لتصادف موعدها مع وقفة عرفات والاحتفال بعيد الاضحي المبارك.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبسكرتارية حمدى الشناوى.





جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.



