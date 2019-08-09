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بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:10 م
بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح
منزل الغلبان يتحول لمتحف صلاح
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الفجر الرياضي
 
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حول مشجع مصري منزله إلى متحف لمحمد صلاح، بعد أن نجح في الحصول على عدد من مقتنيات النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول، البعض منها عليه توقيع اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة.

 

ممدوح الغلبان هو أحد مؤسسي رابطة محبي محمد صلاح في إيطاليا، ونجح في الحصول على حذاء خاص من محمد صلاح بعد أحد المباريات، بالإضافة إلى كرة الدوري الإيطالي، التي سجل بها الفرعون المصري ثلاثة أهداف "هاتريك" بقميص روما الإيطالي، في مباراة بولونيا.

 

ووضع المشجع المصري في منزله بقرية كفر سعد مركز بنها محافظة القليوبية، الحذاء والكرة وكذلك قميصين لناديي فيورنتينا الإيطالي وليفربول الإنجليزي، بتوقيع محمد صلاح، بالإضافة إلى "البانر" الذي كان يحمله المشجع في المباريات بتوقيع ابن قرية نجريج.

 

الغلبان كان حريصا على الاحتفاظ بالصور الخاصة التي التقطها مع محمد صلاح سواء في منزله بنجريج أو في فنادق الإقامة، وحتى بعد المباريات، بالإضافة إلى صورة أثناء حصوله على الحذاء الخاص.


 

بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح
بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح
بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح
بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح
بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح
بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح
بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح
بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح
بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح
بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح
بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح
بالفيديو والصور.. مشجع يحول منزله إلى متحف محمد صلاح
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المزيد عن: منزل مشجع محمد صلاح متحف محمد صلاح ليفربول
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