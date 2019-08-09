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نشرة الفجر الرياضي.. ميسي يوجة رسالة نارية إلى نيمار والأهلي يقرر طرد نجم الفريق

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:05 م
نشرة الفجر الرياضي.. ميسي يوجة رسالة نارية إلى نيمار والأهلي يقرر طرد نجم الفريق
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محمد مرعي
 
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية، وأخر مستجدات الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم.

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